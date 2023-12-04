الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صور.. جثمان الفنان القدير أشرف عبدالغفور يتوجه إلى مثواه الأخير

بوابة الوفد الإلكترونية

توجه جثمان الفنان القدير أشرف عبدالغفور إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من الفنانين.

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أعمال جمعت الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وابنته ريهام.. فرقهما الموت

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خالد جلال ينعي أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

وتوفي مساء أمس الأحد، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور في حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز 81 عامًا، ونجت زوجته من الحادث، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.
ولد عبدالغفور في ٢٢ يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح عام ١٩٦٣، وتولى منصب نقيب الممثلين في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.
وقدم خلال رحلته الفنية أكثر من 300 عمل فني منها حوالي 100 عمل ديني وتاريخي، منهم مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، و"عظماء في التاريخ"، و"هارون الرشيد".

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