الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلًا وسقوط الأمطار (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، موضحة أنّ البلاد ستشهد ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة نهارًا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية، فإن الطقس نهارا سيكون مائلا للحرارة تحت أشعة الشمس في معظم المحافظات الشمالية وحارا في المناطق الجنوبية.

وحذرت من انخفاض الحرارة ليلا قائلة: "في فترات الليل ستنخفض قيم الحرارة، وسنشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن سلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا في المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وغدا ستبدأ الأمطار تتجه إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستكون خفيفة أيضا".

الأرصاد تكشف سبب الشبورة المائية في الصباح الباكر

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تسيطر على الأجواء منذ أمس الأحد، مضيفة أن اليوم الإثنين شهدت مصر شبورة مائية كثيفة في بعض الطرفق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن طبقات الجو العليا تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي يحجب الرطوبة وهو ما يساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة، وستهدأ سرعات الرياح بشكل كبير في فترة الصباح.