جريمة بشعة.. شاب يطعن أسرته حتى الموت ويشتبك مع الشرطة

في حادثة بشعة هزت إرجاء نيويورك.. قام شاب يحمل سكينا قتل أربعة من أفراد أسرته الممتدة بطعن 5 أفراد من أسرته منهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، فضلًا عن طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.

وأفادت السلطات، بحسب التقارير الإعلامية المنشورة أن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما قتل 4 من أفراد أسرته وأصاب إمرأة عجوز إصابة بالغة ومن بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وأوضحت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهى امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، وأنها ترقد فى المستشفى فى حالة حرجة.

وذكرت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز وقالت إن "أحد أقاربها والسابق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي يقتل أفراد عائلتها".

فيما تم نُقل الضابطين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أفادت السلطات أن المشتبه به أشعل النار فى أريكة فى غرفة المعيشة بالمنزل وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.

وذكرت الشرطة إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره، وأضافت أنها عثرت على الطفل البالغ من العمر 12 عامًا أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرين داخل غرف النوم.