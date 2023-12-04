7 مواجهات مشتعلة في دوري المحترفين المصري اليوم

يشهد اليوم الإثنين، إقامة 7 مباريات من العيار الثقيل ببطولة دوري المحترفين المصري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 للموسم الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

النجوم ضد النصر للتعدين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

أسوان ضد بترول أسيوط، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

مكادي ضد لافيينا إف سي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

وي ضد مصر المقاصة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بتروجيت ضد بروكسي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

حرس الحدود ضد طنطا، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

غزل المحلة ضد راية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.