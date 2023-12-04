القبض على تاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بقتل زوجته طعناً بسلاح أبيض لشكه في سلوكها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل بها اثار طعنات متفرقة، وتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث االجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.