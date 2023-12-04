صور.. أحمد رزق وسيد رجب في جنازة الفنان أشرف عبدالغفور

وصل منذ قليل الفنان مصطفى قمر والفنانة ماجدة زكي والفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد رزق، والفنان سيد رجب، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة على الفنان القدير أشرف عبدالغفور.

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور



وتوفى مساء أمس الأحد، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور في حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز 81 عامًا، ونجت زوجته من الحادث، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

ولد عبدالغفور في ٢٢ يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح عام ١٩٦٣، وتولى منصب نقيب الممثلين في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.

وقدم خلال رحلته الفنية أكثر من 300 عمل فنى منها حوالي 100 عمل ديني وتاريخي، منهم مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، و"عظماء في التاريخ"، و" هارون الرشيد".