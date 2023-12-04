الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى، واعترف بارتكابه وقائع سابقة بأسلوب التسلق. 

وأضاف المتهم خلال التحقيقات ، أنه ينفذ جرائم السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع ، لافتاً إلى أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها وتحركات المقيمين بها ووضع خطة محكمه لتنفيذ عملية السرقة. 

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، واستدعاء المجنى عليه لمواجهته بالمتهم. 

الجريدة الورقية