اعترافات المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى، واعترف بارتكابه وقائع سابقة بأسلوب التسلق.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات ، أنه ينفذ جرائم السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع ، لافتاً إلى أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها وتحركات المقيمين بها ووضع خطة محكمه لتنفيذ عملية السرقة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، واستدعاء المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.