الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بانهاء حياة مالك محل سجاد

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهمين بقتل مالك محل سجاد ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا حدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة  تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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