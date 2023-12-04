المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من شاب بسرقة دراجته بالإكراه أثناء سيره على الطريق حيث استوقفه شخصان وأشهرا في وجهه سلاح أبيض مطواه وترك لهم الدراجة وأخذوا هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين ع.ح عاطل، س.س عاطل وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما اعتادا على السرقات بالاكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.