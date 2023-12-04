رئيس جامعة سوهاج يناقش رسالة دكتوراه بمستشفي الإصابات بجامعة أسيوط

ناقش الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج؛ رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد يحيي عبد العظيم مدرس مساعد جراحة العظام والإصابات بكلية الطب جامعة أسيوط، بعنوان

"تصحيح تشوه انثناء الركبة الثابت في الأطفال بإستخدام التثبيت النصفي للمشاشة بواسطة الشريحة 8"

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور حسان النعماني أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب ورئيس جامعة سوهاج "مناقش خارجي" والدكتور عبد الخالق حافظ إبراهيم أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة أسيوط (مشرفًا)، والدكتور محمد خالد حسن أستاذ مساعد جراحة العظام والإصابات كلية طب جامعة أسيوط، الدكتور ماهر عبدالسلام العسال أستاذ جراحة العظام والاصابات كلية الطب جامعة أسيوط "مناقش داخلي"

وأشاد النعماني بأهمية موضوع الدراسة، وتناولها لجانب مهم، وحيوي؛ يستهدف الخروج من الجراحات التقليدية المعروفة، ومواكبة أحدث الطرق العلاجية المتطورة، مشيداً بجهود شباب الأطباء، ونشاطهم العلمي المتميز، الذي ينعكس في تطوير الخدمات الطبية المقدمة، والوصول إلى منظومة صحية سليمة، ومتطورة؛ لخدمة المرضى.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، بالدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، حيث كان في استقباله قبل بدء فعاليات المناقشة، موجهاً له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراة، كما أشاد الدكتور حسان النعمانب بدور جامعة اسيوط البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع.

وأعرب النعماني عن سعادته بوجوده في وسط أساتذته وزملائه من أساتذة جراحة العظام بجامعة أسيوط، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم