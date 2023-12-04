حبس عصابة تروج المخدرات ببولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى الاتجار وترويج المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتم رصد نشاط 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش و14 كيلو جراما لمخدر الآيس "شابو" و3,500 لمخدر البودر و15000 قرص مخدر، وسيارة و2 سلاح أبيض ونظارة ميدان و4 ميزان حساس ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ21 مليون جنيه.