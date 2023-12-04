الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

طلاب
طلاب

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. يبحث العديد من الطلاب عبر محرك البحث “جوجل”، عن موعد إجازة نصف العام الدراسي وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024 م والذي بدأ في 30 سبتمبر الماضي في المدارس والجامعات.

بدء إجازة نصف العام 


وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، على أن تنتهي يوم 8 فبراير المقبل. 
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل 2024، وتستمر امتحانات الترم الأول 2024 حتى يوم الخميس 25 يناير.
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو المقبل.

امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة 


كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو، وامتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل، لتعلن انتهاء العام الدراسي. 

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