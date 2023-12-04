الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بكين: سفينة أمريكية دخلت بشكل غير قانوني بحر الصين الجنوبي

سفينة أمريكية
سفينة أمريكية

 

أكد الجيش الصيني، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دخلت بشكل غير قانوني، اليوم الاثنين، في المياه القريبة من منطقة (سكند توماس شول) وهو موقع نزاع إقليمي بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي.

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حالة تأهب قصوى في الجيش الصيني بعد عبور سفينتين مضيق تايوان

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني الكولونيل تيان جونلي - في بيان - إن "الجيش الصيني تابع وراقب سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الواقعة بالقرب من رينآي جياو في جزر نانشا الصينية".. مضيفا:"أن قيادة المسرح الجنوبي نظمت القوات البحرية لمتابعة ومراقبة السفينة الحربية"

وأشار تيان إلى أن بلاده تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة لها، مؤكدا أن قواتها في حالة تأهب قصوى دائما لحماية سيادة الصين وسلامها واستقرارها في بحر الصين الجنوبي.

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