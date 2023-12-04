رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير التجارة العراقي لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجانبين

التقى وزير التجارة العراقي اثير داود الغريري ممثل جمهورية العراق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي في جامعة الدول العربية بالدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، والوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات وذلك بحضور مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ومدير عام الشركة العامة للموانيء العراقية .

وأشار وزير التجارة العراقي خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والجغرافية بين العراق وجمهورية مصر العربية .

وأكد الوزير الغريري، أن الحكومة العراقية وضمن برنامجها الحكومي منفتحة بعلاقاتها الإقتصادية والتجارية على كل دول العالم في ظل المرحلة العمرانية التي يشهدها العراق والتي تحتاج الى منهج ومواكبة التطور بالإضافة الى الحاجة للثورة المعرفية بكل المجالات .

الأكاديمية العربية

ولفت الغريري،الي أن ميناء الفاو هو الأهم في المنطقة لما يتمتع به من موقع جغرافي ومفترق الطرق التجارية بين الشرق والغرب والذي يعده العراق المشروع الأكبر في طريق التنمية .

من جانبه استعرض الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، المجالات التي تقدمها الأكاديمية في التعليم والبحوث الأكاديمية والمعرفية والجودة العلمية والإستشارات اللوجستية بالنقل البحري والمناطق الحرة ومدة عملهم في عدد من الدول العربية والأجنبية، كونها احدى منظمات جامعة الدول العربية.

وقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار ، درع الأكاديمية لوزير التجارة اثير الغريري لجهوده ودوره الفاعل في المجلس الإقتصادي والإجتماعي بجامعة الدول العربية .