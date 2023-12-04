شبورة مائية على الطرق السريعة والداخلية بالاسماعيليه





شبورة مائية تغلق الطرق وتبطيء سير المركبات بطرق الاسماعيليه

شهدت الأجواء بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم ظهور شبورة كثيفة وصلت إلى حد الضباب ستبدأ في التشكل من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى التاسعة وتبدأ في التلاشي وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية.

وتسببت الشبورة في انعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والرئيسية والأماكن المفتوحة مما أدى لإغلاق مداخل ومخارج الاسماعيليه منذ الرابعة فجرا فيما شهدت الطرق الداخلية تباطيء في حركة السير بسبب ضعف الرؤية الأفقية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالاسماعيليه من القيادة على الطرق السريعة وطالبت في بيان بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة .