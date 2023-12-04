جيسوس مدرب الهلال السعودي يتحدى.. لا أعترف بسياسة " إراحة اللاعبين"

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي عن رؤيته حول سياسة التدوير وإراحة اللاعبين للحفاظ على عطائهم خلال الموسم.

وقال: إنه لا يعترف بمصطلح "إراحة اللاعبين"، وذلك قبل مواجهة منافسه ناساجي الإيراني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.

وأضاف قبل لقاء اليوم أمام مواجهة منافسه ناساجي الإيراني: كمدرب لا أعترف بمصطلح إراحة اللاعبين عن أي مباراة، الظروف وجاهزية اللاعب هي من تحدد مشاركته.

وستكون المباراة هي الثالثة التي يخوضها الهلال في سبعة أيام بعد اللعب أمام نافباهور يوم الثلاثاء ثم النصر الجمعة.

وأضاف المدرب البرتغالي: ليس لدينا الوقت للاستعداد للمباراة الغد، وخضنا الأحد التدريب الرئيسي والأخير.

يظهر خلال التدريب مدى جاهزية اللاعبين وسنحدد من سيشارك في المباراة.

وضمن الهلال التقدم إلى دور الستة عشر بعد الفوز 2-صفر على مضيفه نافباهور الأوزبكي في الجولة الماضية من منافسات المجموعة الرابعة.

ويخوض الهلال المباراة بعد فوزه الكبير بنتيجة 3-صفر على النصر ليوسع الفارق مع فريق كريستيانو رونالدو، ثاني الترتيب، إلى سبع نقاط مبتعدا بصدارة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشاد جيسوس بدور القائد سلمان الفرج مع الفريق رغم استمرار تعافيه من الإصابة.

وقال: أعرف سلمان من فترتي الأولى مع الهلال، وهو من اللاعبين المهمين للغاية، حاليا في مرحلة العودة الإصابة وهو أحد الحلول المهمة لي.

وسبق لجيسوس قيادة الهلال من يوليو 2018 وحتى يناير 2019.