محمود علاء :مررنا بصعوبات عديدة..وقادرون على حصد بطولتين أو ثلاثة هذا الموسم

أعرب محمود علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على فريق سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال محمود علاء في تصريحات عقب المباراة: "أهنئ جمهور الزمالك ومجلس الإدارة واللاعبين، ومنذ مباراة بيراميدز نسير بشكل تصاعدي، خاصة في مباراة اليوم".

وأضاف: "بعد ما علمنا بنتيجة لقاء أبو سليم وساجرادا، أردنا أن نصنع الفارق في المجموعة لكي لا نصعب الأمور على أنفسنا".

وتابع: "اللاعبون مروا بصعوبات كثيرة، ونستطيع أن نحصد على الأقل بطولتين أو ثلاثة هذا الموسم، والزمالك يشارك في أي بطولة للمنافسة عليها".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.