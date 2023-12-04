برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بهدف ويصعد للمركز الثالث بالليجا

حقق الفريق الكروي بنادي برشلونة فوزا ثمينا على نظيره فريق اتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وسجل هدف الفوز الوحيد للبارسا جواو فيلكس في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف .

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه اليوم نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

