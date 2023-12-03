شعبة المواد الغذائية تكشف عن السعر العادل لـ السكر (فيديو)

قال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك مشكلة في السوق حاليا بشأن السكر لأن المستهلك لا يعرف سعر محدد له"، معقبا: "السعر العادل للسكر هو 27 جنيها".

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر ما بين المستهلك والمصنع.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية: "وزارة التموين تحاول دائما حل أي أزمة تواجه أي منتج"، موضحا: "هناك تجار أصبحت مهنتهم الوحيدة احتكار المنتج لزيادة الأسعار، لأن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب".

نستورد ما لا يتجاوز 8% من استهلاك السكر

وأردف عضو شعبة المواد الغذائية، : "نستورد ما لا يتجاوز 8% من استهلاك السكر من الخارج، و88% من استهلاكنا انتاج محلي، ولدينا اكتفاء ذاتي من السكر، لكن الأمر يحتاج إلى عملية تنظيمية بين الإنتاج وبين التوزيع".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر لقيامه بإدارة مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص في منطقة المرج، عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تموينية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة،

