محافظ شمال سيناء يستقبل قائد السفينة الطبية الفرنسية التي ترسو بميناء العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود" التي ترسو في ميناء العريش البحري لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ، الدور المصري الذي تقوم به مختلف المؤسسات المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال استقبال المساعدات وإدخالها الي القطاع، موجهاً أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية مهما بلغت التكاليف.

وأشار المحافظ، إلى تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي يتولى الوفد الفرنسي إنجازها في علاج الجرحى الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.

وبدوره قال العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

أضاف قائد السفينة، أن السفينة استقبلت 17 جريح فلسطيني للعلاج، معلنًا عن اجراء 6 عمليات جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش، موجها الشكر لمصر وللمحافظة على ما تقدمه من اجل الفلسطينيين.