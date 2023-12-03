صحة الفيوم تنظم ندوة عن "مناهضة العنف ضد النوع"

نفذت إدارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة ابتسام روبى مدير ادارة رعاية الأمومة والطفولة، الندوة الكبرى بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم -عضو مجلس النواب و ليلى طه -مقرر المجلس القومى للمرأة والدكتور شريف صبحى مدير إدارة الطب العلاجى، نائباً عن الدكتور وكيل الوزارة و وكلاء وزارات الشباب والرياضة، والدكتور عاصم مرسى والتضامن جبريل عبد الوهاب، ونائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم و الأوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة و مديرى ادارات الخدمة الاجتماعية والاعلام والتثقيف الصحى والتدريب والاعلام والتربية السكانية واعضاء الرعاية الاساسية والأمومة طوالطفولة.

واقيمت الندوة تحت رعاية الدكتوراحمد الانصارى -محافظ الفيوم والدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة و السكان وتحت اشراف الدكتورة آمال عبد الحى -مدير عام الادارة العامة لرعاية الامومة والطفولة والدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية و بمناسبة فعاليات ال ١٦ يوم العالمي لمناهضة العنف القائم علي النوع والمنعقد فى الفترة (من 25نوفمبر وحتى10 ديسمبر).

تعريف العنف

وتناولت الندوة تعريف العنف و تاثيره على الصحة والاسرة والمجتمع وكيفية تعاون جميع القطاعات فى الدولة فى تقديم الدعم الاجتماعى للمراة.

وحاضر فى الندوة النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم -عضو مجلس النواب وليلي طه قاسم- مقرر المجلس القومى للمراة والدكتورة سارة محمد عبد العزيز يونس - منسق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الصحة والدكتورة ابتسام روبي-مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة، واحمد ابراهيم - مقرر لجنة حماية الطفل بالمحافظة والشيخ خالد القيسى - عضو لجنة المصالحات بالأزهر الشريف والقس يعقوب سليمان - كاهن كنيسة الانبا انطونيوس باطسا والشيخ احمد عبد الفتاح -مفتش بالمكتب الفنى لوكيل وزارة الاوقاف وجبريل عبد الوهاب-وكيل وزارة التضامن

وتحدث المحاضرين عن دور مؤسساتهم فى مواجهة العنف داخل الاسرة والمجتمع ، كما تحدث رجال الدين الاسلامى و المسيحى عن مكانة المراة والمعاملة الطيبة للزوجة و نبذ كافة اشكال العنف , و تم عرض جميع الانشطة التى يقدمها فرع المجلس القومى للمراة بالفيوم والندوات التى تعقد في قري وعزب المحافظة في جميع المجالات.

ومن الجدير بالذكر انه تم حتى الان تنفيذ 76 ندوة حضرها 1252 من المترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية وبخاصة المقبلين على الزواج .

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