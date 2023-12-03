البيان الختامي لغرفة عمليات المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان للإنتخابات المصريين بالخارج

رصدت غرفة عمليات المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان حالة الانتخابات الرئاسية 2024 وتصويت المصريين في الخارج من خلال ممثلي ومندوبي المنظمة في دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية على مدار الساعة، وخلال ٣ أيام التصويت.

وجاء في التقرير الختامي لغرفة ما يلي:

- سير العملية الانتخابية في الدول الأوروبية والعربية والإفريقية بشكل سليم ودون أي خروقات أو انتهاكات من أي أطراف الانتخابات المتنافسة

- احتشاد الناخبين من أبناء الجاليات المصرية أمام اللجان الانتخابية والسفارات والقنصليات بجميع دول العالم، والتي شهدت تسهيل وتيسير في الإجراءات وتوفير للأدوات والآليات اللازمة لسير العملية الانتخابية

*اليوم الأول*

- حضور الناخبين من جميع الفئات العمرية أمام اللجان منذ الساعات الأولى في اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج، رغم برودة الطقس، وعلى رأسها دول(فرنسا - السويد - بريطانيا - امستردام - فيينا - السعودية - الإمارات - الكويت - البحرين - عمان - أوغندا)

- رصدت غرفة عمليات المنظمة حالة من النشاط والتعبئة العامة للمصريين واحتشادهم أمام السفارات، وإدلائهم بأصواتهم دون أية ضغوط للتصويت لمرشح بعينه

- سير الانتخابات في جميع أنحاء العالم شفافية ونزاهة مطلقة وكاملة، وسط حرص المصريين على استكمال مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية

- تأكيد الناخبين المصريين في جميع أنحاء العالم على ضرورة المشاركة الإيجابية، والتي تحفز من دعم ومساندة الدولة المصرية ضد ما يحاك من مخاطر وتحديات واضطرابات حولها من كل جانب

*اليوم الثاني*

- تعطل سير العملية الانتخابية في توقيت صلاة الجمعة، ليبدأ بعدها الناخبون في الاحتشاد أمام السفارات والقنصليات واللجان الانتخابية رافعين علم مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر" ، خاصة في دول: (النمسا - امستردام - بريطانيا)، والتي شهدت حشودا غير عادية، ولعب الناخبين بكرات الثلج أمام مقرات الاقتراع

- حضور مميز من رابطة النوبة في الولايات الأمريكية: ( واشنطن - لوس أنجلوس - نيويورك)، وإعطاء إشارات لأهل النوبة في مصر بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

- تأكيد الناخبين المصريين في جميع أنحاء العالم على أهمية المشاركة في اختيار رئيس ذات سمات قوية، بأن يكون رجل حكيم رشيد زكي صاحب رؤية اقتصادية وخبرة عسكرية لضمان أمان الحدود المصرية ومواجهة المخاطر التي تحيط بالدولة من كل جانب، خاصة عدم الانجراف لمحاولات المجتمع الدولي لجر مصر إلى الهلاك

*اليوم الثالث*

- مشاركة كبيرة من الناخبين رغم الطقس السيئ وتزايد الأعداد في مراسم وأجواء احتفالية كبيرة أمام السفارات والقنصليات بالأعلام والأغاني، خاصة في ( لندن - السويد - نيويورك - ميلانو - امستردام)، وهتافات "تحيا مصر

*رصد غرفة العمليات مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية بنسبة من ٥٠٪ إلى ٦٠٪ من نسبة من لهم حق التصويت في العملية الانتخابية*

*ختاما*



تؤكد غرفة عمليات المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمد عبد النعيم، حرصها الكامل على رصد العملية الانتخابية في الخارج للسباق الرئاسي المصري بشكل حيادي، والاهتمام بتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري وتأثيره على المجتمع حاضرا ومستقبلا، لافتة إلى أنها عقدت عدد من المؤتمرات وورش العمل على مدار الأضهر القليلة الماضية داخل وخارج مصر، لشرح وبيان المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية وأهمية المشاركة الإيجابية وانعكاسها على الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبيان إنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال السنوات الماضية.