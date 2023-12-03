الاعلى للجالية المصرية بهولندا يهدي الاعلامي طارق علام درع المجلس

عبر الاعلامي طارق علام عن حبه وشكره الى الجاليه المصريه بهولندا برئاسة المنهندس اشرف غالي، أثناء تغطيته ماراثون الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشارك علام في الاحتفال الكبير الذي اقيم باحد الفنادق وحضره المئات من الجاليه المصريه و بعض المصريين من دول اخرى من انجلترا وبلجيكا ومن عده بلدان.

وقام بتنظيم الحفل الكبير المجلس الاعلى للجالية المصرية بهولندابرئاسة المهندس اشرف غالي.

وكان يغلب على الاحتفال الوطنيه وحب الوطن وايضا الدعوه الى المشاركه فى الانتخابات.

وقد سبق لطارق ان قام بالتصوير في هولندا في عده اماكن بامستردام والمدن الاخرى بهولندا.

وقام المجلس باهداء طارق علام درع المجلس والجاليه.

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