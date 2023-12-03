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الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الانتخابات الرئاسية 2024 .. ملتقى المصريين بالكويت يختتم مهمته الوطنية في استحقاق الرئاسى.. صور

المصريين في الكويت
المصريين في الكويت

اختتم ملتقى المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، اليوم الاحد، مهمته الوطنيه في استحقاق الانتخابات الرئاسيه 2024 بأداء التحية العسكرية على نعمات السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وقد توافد أعداد كبيرة من المصريين في الكويت للاقتراع في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث استمر توافد أبناء الجاليات المصرية لليوم الثالث على التوالي التصويت بالانتخابات الرئاسية، في عرس انتخابي ليس له مثيل، واجواء يملؤها الفرح والانتماء وحب الوطن.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.


وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

التي انطلقت، الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

 

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