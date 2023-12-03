منافسات قوية في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للشراع بالغردقة

اختتمت قبل قليل منافسات اليوم الأول لبطولة أفريقيا للشراع المقامة في منتجع بالم رويال بسوما باي بالغردقة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأقيم اليوم منافسات اليوم في السباقات الأربع المدرجة في البطولة والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتنص لوائح البطولة على إقامة السابقات من عدة جولات في كل مسابقة حيث يتم تحديد المتصدر بنهاية الجولة الأخيرة من المنافسات الأربع المدرجة في البطولة وذلك وفقا للظروف الجوية ليوم المنافسات على أن تستكمل المنافسات غدا الإثنين.

وشهدت منافسات ILCA رجال وسيدات إقامة جولتين اليوم حيث أقيمت الجولتين الأول والثانية وفي سباق iLCA6 سيدات شهدت منافسة قوية بين مصر وموزمبيق والجزائر وتونس ، وفي سباق وiLCA7 رجال جائت المنافسة بين مصر والجزائر وأنجولا وسيشل.

وفي سباق فورملا كايت أقيم أربعة جولات رجال وسيدات واشتعلت المنافسة بين الدول المشاركة في السباق الجزائر وتونس و موريشيوس ،وفي سباق iQFOiL أقيم ثلاث جولات اليوم على مستوى الرجال والسيدات وشهدت منافسة بين الجزائر وتونس وسيشل ومصر .

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال بحد أقصى ممثل لكل دولة في كل سباق ، بينما يتأهل صاحب المركز الأول فقط في منافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.