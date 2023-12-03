500 مليون يورو قيمة القرض.. والتوقيع بالقاهره قبل أعياد الكريسماس

كونسرتيوم بنوك أجنبية يمول مشروع المسطحات بمجموعة بشاى للصلب

أنهت مجموعة بشاى للصلب بمدينة السادات الصناعية كل الترتيبات الخاصة بتمويل مشروعها الضخم لإنتاج الصلب المسطح، علمت «الوفد» أن كونسرتيوم بنوك أجنبية سيتولى تمويل القرض الخاص بالمشروع بالكامل، وأن التوقيع على القرض سيكون بالقاهرة بالمبنى الإدارى بمجموعة بشاى بالقاهره قبل أعياد الكريسماس، كما علمت «الوفد» أن قيمة القرض تتراوح بين 450 و500 مليون يورو.

كانت مجموعة بشاى بدأت فى تركيب الآلات والمعدات الخاصة بإنتاج المسطحات بعد مرحلة صب الخراسانات فى هدوء شديد وفقًا للدراسات الفنية التى قامت بها شركة سيمنز الألمانية من كافة الدراسات الفنية المتعلقة بإقامة هذا المشروع الضخم، والذى يعد واحدًا من أضخم المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص خلال العشر سنوات الأخيرة.

يقام المشروع بمصنع المصرية للحديد الإسفنجى التابع للمجموعة الصناعية بمدينة بالسادات باستثمارات تتخطى الـ500 مليون يورو، وتصل الطاقات الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 2.4 مليون طن من كافة تخانات الصلب المسطح المدرفل على الساخن حتى الأقل من 0.5 مللى، ويتميز الإنتاج الجديد بأنه من نوعية الاستاندر الذى لا تنتجه سوى الشركات العالمية الكبرى،

تعتمد التكنولوجيا الجديدة المستخدمة فى المشروع على تحويل السائل إلى مسطحات بعد مروره بمراحل الضبط والإضافات.

أما مدة تنفيذ المشروع فستصل إلى عامين وبعدها ستقوم مجموعة بشاى بتصدير كافة الإنتاج إلى كبرى شركات السيارات العالمية وهى، فولكس فاجن، مرسيدس بينز، jeep، اوودى، إسكودا فيات،BMW، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى تنتج السلع المعمرة.

تعد مجموعة بشاى من المصانع المتكاملة الضخمة فى مصر، وتمتلك 3 مصانع ضخمة هى المصرية للحديد الإسفنجى، والمصريين الأمريكية للدرفلة، والدولية لدرفلة الصلب، تغطى هذه المصانع جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلى بمنتجات الصلب المختلفة ذات المقاسات والأحجام المتنوعة، وتصل الطاقات الإنتاجية السنوية بالمجموعة لأكثر من 4 ملايين طن، إلا أنا مصانعها شأنها شأن كل مصانع الصلب فى مصر لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لعوامل جيوسياسبة محلية وإقليمية ودولية وأبرزها على الإطلاق موجات التضخم العاتية التى لحقت بمختلف بلدان العالم تاركة آثارا سلبية على اقتصادياتها، يذكر أن جهاز الخدمة الوطنية كان استحوذ مؤخرًا على 24% من مصانع بشاى.