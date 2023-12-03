حزمه جديدة من برامج التنمية المستدامة فى QNB عام 2024

يطلق بنك QNB الأهلى حزمة جديدة من برامج التنمية المستدامة فى العام الجديد 2024 فى إطار التزامات البنك بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك المبادرات الوطنية والدولية، تركز المبادرات الجديدة على دعم التنمية المجتمعية والمشروعات البيئية المتعلقة بجودة المناخ فى إطار توجهات الدولة بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة وغيرها.

كان QNB وقع فى مارس الماضى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة التعمير أول برنامج لتمويل التجزئة الخضراء فى التمويل المستدام.

أطلقت الأمم المتحدة 17 هدفا فى 2016 بغية تحقيقها بحلول 2030، وهى ترتكز على 169 هدفًا مفصلًا وتنطبق على جميع الأمم... وجميع القطاعات، إن المدن، والشركات، والمدارس، والمنظمات، جميعها مدعوة للتحرك، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن هناك حاجة لاستثمارات سنوية تقدر بما يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار أمريكى فى القطاعات والمجالات، من الآن وحتى 2030.

وكان بنك QNB انضم إلى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتوقيع على مبادئ الصيرفة المسئولة، والذى يعد إطارا متخصصا لضمان توافق استراتيجية وممارسات البنوك الموقعة مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.

تنبع عضوية بنك QNB الأهلى فى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من إيمانه بأهمية دور التمويل المستدام، حيث تدعم تلك العضوية الالتزامات والأهداف المتعلقة بالاستدامة على المستوى المحلى والعالمى على حدٍ سواء، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية لتأسيس قطاع مالى مستدام وتسهيل تبادل المعرفة ومشاركتها بغرض توسيع نطاق التمويل المستدام وزيادة حجمه.

يعد ا الاتفاق العالمى للأمم المتحدة (UNGC) أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، ويتألف من عشرة مبادئ لتشجيع تبنى ممارسات عمل أفضل فى مجال حقوق الإنسان، والعمالة، والبيئة، ومكافحة الفساد.

فى عام 2019، انضمت مجموعة QNB للاتفاق العالمى للأمم المتحدة والتزمت بجعل هذه المبادئ جزءًا من استراتيجيتها، وثقافتها، والعمليات اليومية للمجموعة، ولدعم المساءلة العامة والشفافية، تقوم المجموعة بإصدار تقارير عن التقدم المحرز على أساس سنوى.