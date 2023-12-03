صدق أو لا تصدق .. التنمية الصناعية تسحب ترخيص مشروع الصلب المسطح من بشاى

فى سابقة غريبة لم تحدث من قبل، أبلغت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مجموعة بشاى للصلب بأنها قامت بسحب ترخيص مشروع إنتاج الصلب المسطح والذى بدأت الشركة فى تنفيذه وتركيبه بالشركة المصرية للحديد الإسفنجى التابع لمجموعة بشاى نظراً لتأخرها فى التنفيذ رغم أن المشروع تشارك فيه إحدى جهات الدوله المهمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تنادى فيه القيادة السياسية بصورة شبه يومية بتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية المنتجة من أجل تعظيم موارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الوطنية المختلفة لتقليل فجوة الواردات.

حاولت " بشاى" توضيح الأمر لهيئة التنمية الصناعية شارحةً لها أنها شرعت فى تركيب المعدات، وأن مثل هذه المشروعات الضخمة فى حاجة إلى وقت كبير للتنفيذ خاصة أن المشروع من المشروعات الثقيلة دون جدوى التى تتطلب ضخ رؤوس أموال ضخمة جارى تدبيرها مع مجموعة من البنوك الأجنبية . .

اضطرت إدارة بشاى إلى رفع الأمر إلى أعلى جهات للدوله للتدخل مؤكدة لها أن الصناعه تواجه ظروفا صعبة للغاية من فترة اندلاع جائحة كورونا إلى الآن، وتسببت ظروف عالمية وإقليمية قاسية متنوعة فى ارتفاع معدلات التضخم ونقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى نقص الدولار. يذكر أن استثمارات مشروع الصلب المسطح لمجموعة بشاى تصل لنحو 500 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى إنتاج 2.4 مليون طن من المسطحات المدرفلة على الساخن، وتصويرها إلى كبرى الشركات المنتجة للسيارات فى ألمانيا ومنها مرسيدس بينز ،jeep، أوودى BMW ، فولكس فاجن ، فيات ، إسكودا .

تعد مجموعة بشاى من أكبر مصانع الصلب فى مصر والمنطقه العربية وتنتج نحو 4 ملايين طن سنويا، وتمتلك ثلاثة مصانع بمدينة السادات هى: المصرية للحديد الإسفنجى، والمصرية الأمريكية للدرفلة، والدولية لدرفلة الصلب.