التجارى الدولى ينجح فى إتمام الإصدار الثانى من سندات التعمير للتوريق بقيمة 15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

بالتعاون مع «الأهلى فاروس» و«سى آى كابيتال»

نجح البنك التجارى الدولي-مصر CIB فى إتمام الإصدار الثانى من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتى «الأهلى فاروس» و«سى آى كابيتال»، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة مليار جنيه، وتعد كشريحة ثانية من برنامج إصدارات متعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.

يعد هذا الإصدار هو ثانى أكبر إصدار سندات توريق فى تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجارى الدولى فى إغلاق أكبر إصدار فى السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليارات جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.

تولى البنك التجارى الدولى دور المنسق العام والمستشار المالى ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتى «الأهلى فاروس» و«سى آى كابيتال»، كما قام البنك أيضًا بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من البنوك وتولى البنك التجارى الدولى كذلك دور متلقى الاكتتاب.

تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية فى مصر.

وصرح عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر «بأن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجارى الدولى بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه، ويعد هذا الإصدار ثانى أكبر عمليات توريق فى تاريخ السوق المصري».

وأضاف «أن البنك التجارى الدولى يأتى فى صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا فى مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية».

وأكد نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن عملية التوريق الأخيرة، والتى تعد الإصدار الثانى منذ بداية العام، تمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التى نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.