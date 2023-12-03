إنبي يعلن افتتاح أكاديمية تنس الطاولة للعاملين

أطلق نادى إنبى الرياضى أحدث أكاديمياته للسادة للعاملين من أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم "الرواد - الاشبال" بغرض المشاركه وممارسة اللعبة في إطار تعليمي إجتماعى .



ويأتي إفتتاح الأكاديمية بعد النجاح المبهر الذي حققه قطاع تنس الطاولة بنادى إنبى على مدار الفترات الماضية ، وذلك وفقاً لإستراتيجية مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي والتى تهدف لتوسيع قاعدة اللعبة ليشمل مؤخراً العاملين من أعضاء الجمعية العمومية واَسرهم .

وتتيح أكاديمية نادى إنبى للتنس إمكانية الإلتحاق بها من سن 13 عام فما فوق ، حيث تقام التدريبات بصاله نادي جويل تيوليب الزهراء بمدينه نصر ، بواقع مرتين أسبوعياً.

ويشرف على قطاع تنس الطاولة بنادى إنبى المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة .