الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يعلن افتتاح أكاديمية تنس الطاولة للعاملين

أكاديمية إنبي لتنس
أكاديمية إنبي لتنس الطاولة

أطلق نادى إنبى الرياضى أحدث أكاديمياته للسادة للعاملين من أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم "الرواد - الاشبال" بغرض المشاركه وممارسة اللعبة في إطار تعليمي إجتماعى .

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ويأتي إفتتاح الأكاديمية بعد النجاح المبهر الذي حققه قطاع تنس الطاولة بنادى إنبى على مدار الفترات الماضية ، وذلك وفقاً لإستراتيجية مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي والتى تهدف لتوسيع قاعدة اللعبة ليشمل مؤخراً العاملين من أعضاء الجمعية العمومية واَسرهم .
وتتيح أكاديمية نادى إنبى للتنس إمكانية الإلتحاق بها من سن 13 عام فما فوق ، حيث تقام التدريبات بصاله نادي جويل تيوليب الزهراء بمدينه نصر ، بواقع مرتين أسبوعياً.
ويشرف على قطاع تنس الطاولة بنادى إنبى المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة .

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