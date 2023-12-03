«المركزى» يحصر البنوك الأعلى أصولاً والأكثر أرباحًا لعام 2023

بدأ البنك المركزى فى حصر أصول القطاع المصرفى والنجاحات والإخفاقات التى حققتها البنوك خلال عام 2023 والذى قارب على الانتهاكن يعكف المركزى برئاسة حسن عبدالله على حصر البنوك الأعلى ربحية، والأكبر أصولا، والمركز المالى المالى لكل بنك، كانت أصول القطاع المصرفى العام الماضى بلغت 11.399 تريليون جنيه، واستحوذت 5 بنوك على 73.64 % من إجمالى أصول البنوك فى مصر بقيمة 8.395 تريليون جنيه، وشملت قائمة البنوك الخمسة الأكبر أصولا لعام 2022، البنك الأهلى الذى جاء فى المرتبة الأولى بأصول بلغت قيمتها نحو 4.370 تريليون جنيه بحصة سوقية تتخطى الـ 38% من إجمالى أصول القطاع المصرفى بالكامل.

وجاء بنك مصر فى المركز الثانى بأصول بلغت قيمتها 2.580 تريليون جنيه بنسبة استحواذ تتخطى 22%، وجاء البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة بأصول بلغت قيمتها 635.831 مليار جنيه بحصه سوقيه تقترب من الـ6%.

وحل QNB الأهلى فى المرتبة الرابعة بأصول بلغت قيمتها 483.279 مليار جنيه بنسبة استحواذ تتعدى 4%، وجاء بنك العربى الإفريقى الدولى فى المركز الخامس بأصول بلغت قيمتها 325.477 مليار جنيه بحصة سوقية تقترب من 3%، وكانت أصول بقية البنوك بلغت 3.005 تريليون جنيه بنسبة 26.36% من إجمالى قيمة أصول القطاع المصرفى ككل، أما أكبر البنوك التابعة للقطاع الخاص لعام 2022 من حيث قيمة الأصول والحصة السوقية فكان التجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية سان باولو، ومصرف أبوظبى الإسلامى.

وكان هناك عشرة بنوك استحوذت على أكثر من 80% من أرباح الجهاز المصرفى وإجمالى صافى العائد وإيرادات النشاط.