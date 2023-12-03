أسهل طريقة لعمل قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة

قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها لأولادك إذا لم يكن لديك وقت كافٍ بعد يوم عمل طويل، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة

طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة بالفرن

المقادير

- باذنجان : 1 حبة (طولية مقطعة نصفين)

- لحم مفروم : 500 جراماً

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ثوم : فص (مهروس)

- بصل : 1 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- طماطم : كوب (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قومي بتفريغ قليلاً من حشوة الباذنجان وافرميها.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة، وأضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بنياً.

أضيفي معجون الطماطم، والباذنجان المفروم، والملح، والفلفل، وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تنضج المكونات.

ادهني أنصاف الباذنجان بالزيت وضعيها في صينية الفرن.

وزعي حشوة اللحم في أنصاف الباذنجان، والطماطم المقشرة والمفرومة.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الباذنجان وقدميها ساخنة.

سمات