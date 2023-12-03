خطة لصد الحوثي.. الاحتلال يرسل قطع بحرية وغواصة إلى البحر الأحمر

خطة جديدة لصد هجمات الحوثي في البحر الاحمر، أعلن عنها الجيش الإسرائيلي كاشفا عن ارسال قطع بحرية وغواصة إلى البحر الأحمر.

العربية الإخبارية، أعلنت مساء اليوم الأحد، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلية، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

استهداف السفينتين الإسرائيليتين

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع: "استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية من القوات المسلحة اليمنية، ومستمرون في منع السفن البحرية التابعة للاحتلال من الإبحار حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

وأكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا للقوات اليمنية إن خالفت التعليمات والتحذيرات.

تغيير خطوط ملاحة سفنها

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية، مساء اليوم تغيير خطوط ملاحة سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة السواحل اليمنية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل، مضيفة: "هي فقط مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا".