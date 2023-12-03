جوارديولا يسقط أرضًا بعد هدف توتنهام القاتل

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تعادلًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة للسبيرز، ما جعل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزين، يسقط أرضًا.

جوارديولا

وسجل ديان كولوسيفيكي، لاعب توتنهام هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90 من عمر المباراة، والتي شهدت تعادلًا بنتيجة 3/3، مما جعل مانشستر سيتي يفقد نقطتين هامتين في صراع المنافسة على صدارة البريميرليج.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

نجح سونج هيونج مين، مهاجم توتنهام في التقدم في النتيجة لفريق في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل الكوري الجنوبي للسيتي بعد الخطأ في إبعاد الكرة، لتسكن شباك فريقه.

بينما أحرز فيل فودين هدف السيتي الثاني في الدقيقة 31، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2/1.

وأدرك جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني، فيما جاء الهدف الثالث للسيتي عن طريق جاك جريليش في الدقيقة 81.

ونجح ديان كولوسيفسكي في إحراز هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة، مما جعل النتيجة في النهاية 3/3.

بهذه النتيجة، يفقد مانشستر سيتي نقتطين هامتين في صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر اَرسنال ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، بينما يأتي المان سيتي في المركز الثالث بـ 30 نقطة.