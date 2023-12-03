ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بعد أن صدمه بسيارته في أكتوبر.

توفى الفنان أشرف عبدالغفور، مساء اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.



وكان نُقل الفنان أشرف عبدالغفور إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، لكنه رحل عن عالمنا مسببًا حزن لأصدقائه في الوسط الفني وجمهوره.



وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته فى حادث تصادم.

العثور على جثمان شاب أسفل الطريق الدائري



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.

ويستمع رجال المباحث إلى شهادة شهود العيان والمتواجدين في محيط المنطقة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد الجناة والعمل على القبض عليهم.



القبض على مهندس بتهمة النصب على المواطنين بحجة تجارة الأدوية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس مدني لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح.



وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل مسمى إحدى الشركات والإعلان من خلالها تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وقيامه بإنشاء مكتب إداري وهمى للشركة المزعومة كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية واتخاذه من ذلك المقر وكرًا لممارسة نشاطه وباستكمال التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مهندس مدنى حر – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمي، وضبط بحيازته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش لترويجه في عين شمس



ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما، والسيارة لسهولة التنقل للترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.