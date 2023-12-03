مانشستر سيتي يتعثر أمام توتنهام في مباراة مثيرة

انتهت مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم سونج هيونج مين لتوتنهام في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أدرك اللاعب ذاته التعادل للسيتي في الدقيقة التاسعة بالخطأ في مرماه.

فيما أضاف فيل فودين الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2/1.

وبدأ الشوط الثاني وسط ضغط كبير من لاعبي توتنهام، حيث أدرك جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بينما أحرز جاك جريليش الهدف الثالث في الدقيقة 81.

واستطاع ديان كولوسيفسكي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة، مما جعل النتيجة في النهاية 3/3.

وفقد مانشستر سيتي نقتطين في منافسته على صدارة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر اَرسنال ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، بينما يأتي المان سيتي في المركز الثالث بـ 30 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي