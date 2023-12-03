يعزز صحة العظام.. طريقة عمل باذنجان مشوي بالطماطم

باذنجان مشوي بالطماطم من وصفات الدايت اللذيذة الغنية بالحديد والمعادن التي تقوي مناعتك وتتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة، مما يمكنك تناولها في أي وقت عند شعورك بالجوع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

باذنجان

طريقة عمل باذنجان مشوي بالطماطم

المقادير

- الباذنجان : 4 حبات (مقطع بالطول)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة ناعم)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الثوم، والطماطم، والفلفل الأخضر، وقلبي المكونات حتى تتداخل.

حضري صينية فرن وادهنيها بزيت الزيتون، ثم وزعي الباذنجان في الصينية وأدخليها إلى الفرن مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يتحمر من جميع الجهات.

ضعي الباذنجان المشوي في وعاء واهرسيه جيداً.

أضيفي عصير الليمون والملح إلى الباذنجان المهروس، وحركي المزيج جيداً.

أضيفي خليط الثوم والطماطم والفلفل الأخضر فوق مزيج الباذنجان، ثم أضيفي الكزبرة والبقدونس واخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

ضعي الباذنجان المشوي بالطماطم في طبق التقديم وقدميه.

فوائد تناول الباذنجان

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان بإحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً هامًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.