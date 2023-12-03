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الأحد 03 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

أبو العيش يقترح يومًا للمغترب بعد الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية

ابو العيش عضو الاتحاد
ابو العيش عضو الاتحاد بالسعودية

أكد محمد أبو العيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وعضو الاتحاد بالسعودية، أن اليوم اخر ايام انتخابات المصريين بالخارج شهد إقبال كبير من الجالية المصرية هناك، في كافه القنصليات، وقد أغلقت الصناديق لليوم الأخير في  الثامنة مساء.

 

وأضاف ابو العيش في تصرحات خاصة للوفد، أن المصريين المخلصين نراهم في الأزمات رجالا ونساء ينسون كل مشاكلهم في سبيل  الوطن ويتجمعون حول حبه ودعمه بكل قوتهم.

 

وأقترح عضو الاتحاد بالسعودية، أن يكون 1ديسمبر يوم المغترب تخليدا لدور المواطنين في الخارج في دعم الدولة  سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

 

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .
 

 

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