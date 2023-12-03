الساعة الأخيرة .. استمرار توافد المصريين بالأردن للتصويت في الانتخابات الرئاسية

شهد مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية "عمّان" مساء اليوم الأحد، استمرار توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل الساعات الأخيرة لانتهاء الاقتراع في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.

وقبل أقل من ساعتين، شهد مركز الاقتراع في السفارة المصرية في عمّان حضورا متزايدا من الجالية المصرية بالأردن، فيما أكد الناخبون، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في "عمّان"، أنهم يشعرون بالفخر لما وجدوه من إمكانيات تكنولوجية خلال مشاركتهم في عملية التصويت التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة.

ونوهوا إلى أن عملية التصويت تمت بسهولة ويسر، مؤكدين أنهم حريصون على دعم مصر والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقد بدأت عملية التصويت للناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثالث على التوالي والأخير صباح اليوم الأحد للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج وذلك في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية "عمّان" والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وبدأ توافد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء، حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الإمارات

وفي سياق متصل أغلقت أبواب لجان التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بدولة الإمارات العربية المتحدة في كل من لجنتي السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم وفق القواعد والقوانين المنظمة التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقد شهد اليوم الثالث والأخير من الأيام المقررة للتصويت إقبالا من الناخبين أكثر كثافة من اليوميين السابقين، حيث توافدت إلى مقرات الانتخاب في أبوظبي ودبي أعداد كبيرة من المواطنين المقيمين في مختلف الإمارات بالدولة.

وعقب إغلاق مقار الانتخاب قام ورؤساء اللجان بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في حضور مندوبي المرشحين فقط، ليتم حصر أصوات الناخبين وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.