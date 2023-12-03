سناك صحي وسريع.. طريقة عمل شيبس البطاطا الحلوة والمقرمشة

شيبس البطاطا الحلوة من الوصفات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك عند الرغبة في تناول الشيبس أو أي سناك، فتتميز بإحتوائها علي عناصر غذائية هامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.

شيبس البطاطا

طريقة عمل شيبس البطاطا الحلوة المقرمشة

المقادير

- البطاطا الحلوة : 2 حبة (مقشرة ومقطعة دوائر ومسلوقة نصف سلقة ومصفاة)

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)

طريقة التحضير

اخلطي البطاطا الحلوة المسلوقة مع النشاء، والملح، والفلفل، والبابريكا، وبودرة الثوم في وعاء.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، وأضيفي البطاطا وحمريها حتى تقرمش.

قدميها ساخنة بجانب الصلصات المفضلة.