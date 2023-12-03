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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يهزم الكاميرون ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 17عاما

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور  المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، والمقامة في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/23
18/25
22/25
25/22
13/15
وبهذا الفوز يتأهل الفراعنة للمباراة النهائية وينتظر الطرف الآخر الذي ستحدده مباراة فاصلة تقام يوم 6 ديسمبر الجاري وفق نظام البطولة.

كان منتخب مصر قد حقيق الفوز على  نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.


وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد. 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

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