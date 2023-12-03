منتخب مصر يهزم الكاميرون ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 17عاما

حقق منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، والمقامة في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/23

18/25

22/25

25/22

13/15

وبهذا الفوز يتأهل الفراعنة للمباراة النهائية وينتظر الطرف الآخر الذي ستحدده مباراة فاصلة تقام يوم 6 ديسمبر الجاري وفق نظام البطولة.

كان منتخب مصر قد حقيق الفوز على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.



وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.