طريقة عمل فول سوداني بالكراميل.. يحميك من حصوات المرارة

فول سوداني بالكراميل من الوصفات الصحية التي يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع المفاجيء، كما يتميز بمذاق لذيذ وفوائد عديدة، الوقاية من الإصابة بحصوات المرارة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وفوائدها.

فول سوداني بالكراميل

طريقة عمل فول سوداني بالكراميل

المقادير

- مقادير تحضير الطبقة الأولى :

بسكويت : علبتين (مطحون)

فول سوداني : نصف كوب (مجروش)

قشطة : علبة وربع (خالية الدسم)

زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

- مقادير تحضير الطبقة الثانية :

بسكويت : علبة

حليب : نصف كوب

- مقادير تحضير الطبقة الثالثة :

حليب : كوب (مغلي)

كراميل : ربع كوب

زبدة الفول السوداني : ملعقة كبيرة ونصف

فول سوداني : ملعقة صغيرة (مجروش)

صوص الكراميل الجاهز : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى:

في وعاء، اخلطي البسكويت مع زبدة الفول السوداني، والفول المجروش، والقشطة.

اعجني المكونات حتى تتداخل ثم وزعي الخليط في صينية.

لتحضير الطبقة الثانية:

غمّسي البسكويت في الحليب ثم صفي طبقة منه فوق خليط القشطة في الصينية.

لتحضير الطبقة الثالثة:

في وعاء، اخلطي الحليب مع الكراميل، والفول السوداني المجروش، وزبدة الفول السوداني، وصلصة الكراميل، حتى تحصلي على مزيج متجانس.

اسكبي خليط الكراميل فوق طبقة البسكويت في الصينية، ثم أدخلي الصينية إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات حتى يبرد الحلى.

زيني وجه الحلى بصلصة الكراميل ثم قدميه.

فوائد تناول الفول السوداني

خفض مستويات الكوليسترول

محتوى الدهون في زبدة الفول السوداني يكاد يكون مساوياً لتلك الدهون الموجودة في زيت الزيتون، إلا أنه يحتوي على كل من الدهون غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة. وبما أن هذه الدهون ليست مشبعة؛ فمن الجيد أن يتم استهلاكها دون تعريض القلب لأي خطر حيث تساعد الدهون غير المشبعة في الفول السوداني على خفض مستويات الكوليسترول السيء (البروتين الدهني منخفض الكثافة) وتعزيز الدورة الدموية للكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة)، لذا يعتبر الفول السوداني صحي.

تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة

تعد حصوات المرارة من المخاطر الصحية الرئيسية في البلدان المتقدمة وتنتج عن زيادة الوزن وأنواع معينة من العلاجات الدوائية مثل أدوية خفض الكوليسترول وحبوب منع الحمل، وعند استهلاك الفول السوداني بانتظام يقلل من مخاطر تكوين حصوات في المرارة.

الحفاظ على وزن صحي

يعد الفول السوداني صحي ويحافظ على الوزن الصحي لاحتوائه على الدهون الصحية، والبروتين، والألياف مما يجعل منه وجبة خفيفة وصحية، وتناولها باعتدال يعطي شعوراً بالشبع ويقلل الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة مما يمنع الزيادة في الوزن، ويمكن أن يساهم في فقدان الوزن على المدى الطويل.

الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

يمكن أن يكون استهلاك زبدة الفول السوداني مفيداً أيضاً في الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وقد لوحظ أن الدهون غير المشبعة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين. ويعد تناول كميات أكبر من زبدة الفول السوداني والمكسرات الأخرى يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.