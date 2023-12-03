سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق يصف فريقه  بـ الفقير

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز فريقه السابق بعد الخسارة أمام نيوكاسل بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج".

وأصيب سكولز بخيبة أمل كبيرة بسبب أداء مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السابع في الدوري مع 8 انتصارات و6 هزائم في 14 مباراة.

ووصف الإنجليزي الدولي السابق الفريق الحالي لمانشستر يونايتد بـ "القمامة" في تصريحات نقلتها "ديلي ميل".

وأضاف: هناك الكثير من اللاعبين الكسالى في النادي، إنهم فريق فقير، كما أن راشفورد ضرره أكثر من نفعه.

وجاءت خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بعد التعادل 3/3 خارج ملعبه أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل الفريق المركز الأخير في مجموعته بالبطولة القارية.