أمم أفريقيا تهدد إنطلاقة باير ليفركوزن المميزة..تشابي ألونسو في ورطة

أزمة مرتقبة لفريق باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو مع اقتراب بطولة كأس أمم أفريقيا من الانطلاق في شهر يناير المقبل، وتستضيفها كوت ديفوار.



تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا في 13 يناير المقبل، وعلى الأرجح تبدأ المنتخبات في استدعاء لاعبيها قبل بداية البطولة بأسبوع ما يضع العديد من الأندية الأوروبية التي تعول على نجومها الأفريقية في مأزق كبير.



يعتبر ليفركوزن أحد تلك الأندية التي من المتوقع أن تقع في مأزق كبير حيث يمتلك النادي ليفركوزن الذي بدأ انطلاقة مميزة في مسابقة الدوري الألماني، ويعتلي صدارة جدول ترتيب البوندسليجا.



يأتي ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني المميز تشابي ألونسو في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 34 نقطة خلفه بايرن ميونخ بفارق نقطتين.



يعول ليفركوزن على خمس نجوم أفارقة على رأسهم النجم النيجيري فيكتور بونفيس، ومواطنه ناثان تيلا بالإضافة للمغربي أمين عدلي، والمدافع البوركينابي ليدموند تابسوبا، والإيفواري أوديلون كوسونو.



ويتألق الخماسي مع ليفركوزن على رأسهم بونفيس الذي ساهم بـ 12 هدفا مع الفريق الألماني بعدما أحرز 7 أهداف وصنع 5 آخرين، بالإضافة للثنائي أمين عدلي وتيلا جناحي الفريق الألماني المتألقين ومن العناصر الأساسية للفريق الألماني.



كما يعتبر الثنائي تابسوبا وكوسونو قلبي دفاع باير ليفركوزن أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب تشابي ألونسو وسيكون غيابهم خلال أمم أفريقيا أزمة كبيرة لدى الفريق على مستوى خط الدفاع، وسط منافسة الفريق على بطولة الدوري الألماني.