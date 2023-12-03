الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة

الأجهزة الأمنية بوزارة
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على كروان مشاكل، أثر قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بعد قيامه بنشر مقطع فيديو يحرض على الفسق والفجور برفقة مذيعة مغمورة تدعى انجي حمادة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ انجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

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