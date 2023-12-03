الأمن يضبط كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على كروان مشاكل، أثر قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بعد قيامه بنشر مقطع فيديو يحرض على الفسق والفجور برفقة مذيعة مغمورة تدعى انجي حمادة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ انجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.