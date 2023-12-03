مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام في شوط أول بطله الكوري سون

انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف التقدم في المباراة لتوتنهام عن طريق اللاعب سون هيونج مين في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بينما عاد اللاعب ذاته ليحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة.

بينما أحرز فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 31، لتصبح النتيجة 2/1، حيث انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وحال حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره توتنهام فإنه سيصعد للنقطة 32 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل توتنهام في المركز السادس بـ 26 نقطة.

وشهدت الجولة الحالية مباراة مثيرة للغاية، حيث انتهت مباراة ليفربول أمام فولهام بفوز الريدز بنتيجة 4/3، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة خلال اَخر 10 دقائق من عمر المواجهة.