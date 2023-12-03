الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام في شوط أول بطله الكوري سون

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

أسوان يعاني من الغيابات أمام بترو أسيوط  في دوري المحترفين

جاء هدف التقدم في المباراة لتوتنهام عن طريق اللاعب سون هيونج مين في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بينما عاد اللاعب ذاته ليحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة.

بينما أحرز فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 31، لتصبح النتيجة 2/1، حيث انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وحال حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره توتنهام فإنه سيصعد للنقطة 32 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل توتنهام في المركز السادس بـ 26 نقطة.

وشهدت الجولة الحالية مباراة مثيرة للغاية، حيث انتهت مباراة ليفربول أمام فولهام بفوز الريدز بنتيجة 4/3، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة خلال اَخر 10 دقائق من عمر المواجهة.

مواد متعلقة

أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة فاركو بالدوري

أهداف مباراة ليفربول وفولهام المثيرة
الجريدة الورقية