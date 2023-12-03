إصابة شخص إثر حادث سير بالهرم

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في الهرم، مفاده وجود مصادمة. وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.