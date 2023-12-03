خبراء يكشفون الطريقة الصحيحة لصنع كوب قهوة

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات الصحية في النظام الغذائي: وقد أكد العلم العديد من خصائصها المعززة للصحة، وأجرى علماء أمريكيون تجربة أخرى ووجدوا أنه من الأفضل تحضير القهوة بالطريقة "الباردة".

وأوصى خبراء من جامعة توماس جيفرسون باستخدام الماء البارد بدلا من الماء المغلي لصنع القهوة وفقا للعلماء، مع طريقة التخمير هذه، يتلقى جسم الإنسان عناصر دقيقة أكثر قيمة.

واستخدم القائمون على التجربة أربعة أنواع من القهوة، حيث تم تخميرها "باردة" وبشكل تقليدي باستخدام الماء المغلي. وتبين أن القهوة المصنوعة باستخدام الماء في درجة حرارة الغرفة كانت الأكثر فائدة.

وقال الباحثون: "لقد وجدنا أن السماح للقهوة بالتخمير في درجة حرارة الغرفة يطلق المزيد من الكافيين وحمض الكلوروجينيك، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية".

يُعرف حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة بقدرته على تقليل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، كما أنه يساعد على زيادة مرونة جدران الأوعية الدموية، وله تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ويحسن حالة الجلد عن طريق تطبيع عمليات تزويد الخلايا بالأكسجين.

وأضاف الباحثون أن تركيز الكافيين العالي في المشروب البارد استمر بغض النظر عن طحن القهوة، ولم تؤثر هذه الطريقة على حموضة المشروب.