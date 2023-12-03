الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسوان يعاني من الغيابات أمام بترول أسيوط  في دوري المحترفين

أسوان
أسوان

تشهد مواجهة أسوان أمام بترول أسيوط، غيابات كثيرة لزهرة الجنوب، ضمن منافسات دوري المحترفين لهذا الموسم.

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ويعاني هشام زكريا المدير الفني للفريق الأول الكرة بنادى أسوان، بسبب الغيابات، والتي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه أسوان نظيره بترول أسوط، غداُ في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، فى دورى المحترفين والتى ستنطلق غداً فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

وأبدى هشام زكريا عقب مباراة أسوان أمام نظيره القناة، فى الجولة الماضية شكواه من الغيابات التي يعاني منها الفريق ، جعلته يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، الأمر الذي جعله يختار قائمة الفريق بشكل اضطراري.

ويستمر أسوان في معاناته مع الغيابات خلال لقاء بترول أسيوط، حيث يفتقد الفريق إلى جهود 7 لاعبين من القوام الأساسى دفعة واحدة وهم خالد وليد، حسام الصانع، محمد بكرى، والمهاجم الإفريقى موسى، محمد مرسى، محمد ناجى جدوو أحمد بلية. 

ويبحث المدير الفنى علاج النقص العددى بضم لاعبين من فرق الناشئين بالنادى، خاصة فى ظل توالى ضغط المباريات بدورى المحترفين.

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