الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

في أجواء مبهجة مع السفير بسام راضي..

اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يشارك في الانتخابات الرئاسية

اتحاد العمال المصريين
اتحاد العمال المصريين بايطاليا

 

شارك رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، الدكتور عيسى اسكندر، في العرس الانتخابي بايطاليا، حيث قاموا باستعدادات كبيرة وتوفير باصات للناخبين لمقار انتخابهم تيسيرا عليهم ولتمكينهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال عيسى اسكندر، إن السفير بسام راضي شخصية وطنية محترمة يرحب بكل المصريين الناخبين بالسفارة المصرية في أجواء محبة واخوية واضحة للجميع، لافتا ان ما يحدث هو عرس ديمقراطي كبير لأبناء مصر بالخارج، وهنا في ايطاليا تسود اجواء مبهجة مع السفير المصري المحبوب بسام راضي.

كما أكد على حرص طاقم السفارة المصرية بايطاليا،  على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.


وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

 

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

التي انطلقت، الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

 

 

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